В Херсонской области два ребенка подорвались на неизвестном предмете

"У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Младший, 10-летний, получил ранение живота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики.

"Детей доставили в больницу. Их состояние довольно тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь. Старшего мальчика оперируют", - добавил Прокудин.

Глава области в очередной раз призвал родителей быть бдительными.

Разминирование Украины

Напомним, из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.