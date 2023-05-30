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У Херсонській області рибалка підірвався на російській міні

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Велика Олександрівка, Вівторок 30 травня 2023 14:35
У Херсонській області рибалка підірвався на російській міні Фото: у Херсонській області рибалка підірвався на міні (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області рибалка наступив на російську міну на березі річки. Чоловік втратив частину ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Інцидент стався на березі річки Інгулець поблизу селища Велика Олександрівка. Відомо, що 27-річний чоловік наступи на російську протипіхотну міну, ймовірно, "пелюстку", коли обирав місце для риболовлі.

Постраждалий втратив частину ноги. Чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні та надали допомогу. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує.

Жителів звільнених територій Херсонської області закликали не ігнорувати мінну небезпеку, а також не відвідувати водойми, поля, лісосмуги та інші місця, де не працювали сапери.

Розмінування України

Нагадаємо, через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

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