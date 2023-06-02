ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області дві дитини підірвалися на невідомому предметі

Новость на русском →
Загорянівка, П'ятниця 02 червня 2023 22:23
У Херсонській області дві дитини підірвалися на невідомому предметі Фото: Автомобілі медиків (facebook com brovary net ua)
Автор: Дмитро Браславський

У селі Загорянівка (Херсонська область) сьогодні, 2 червня, через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики.

"Дітей доставили до лікарні. Їхній стан доволі важкий. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують", - додав Прокудін.

Глава області вчергове закликав батьків бути пильними.

Розмінування України

Нагадаємо, через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

Нагадаємо, що у Херсонській області рибалка наступив на російську міну на березі річки. Чоловік втратив частину ноги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області