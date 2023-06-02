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В Херсонской области два ребенка подорвались на неизвестном предмете

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Загоряновка, Пятница 02 июня 2023 22:23
В Херсонской области два ребенка подорвались на неизвестном предмете Фото: Автомобили медиков (facebook com brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В селе Загоряновка (Херсонская область) сегодня, 2 июня, из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Младший, 10-летний, получил ранение живота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики.

"Детей доставили в больницу. Их состояние довольно тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь. Старшего мальчика оперируют", - добавил Прокудин.

Глава области в очередной раз призвал родителей быть бдительными.

Разминирование Украины

Напомним, из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

Напомним, что в Херсонской области рыбак наступил на российскую мину на берегу реки. Мужчина потерял часть ноги.

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