В Херсонській області протягом доби від обстрілів загинула цивільна, є й постраждалий

Росіяни здійснили 77 обстрілів, зокрема:

випустили 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА;

у тому ж числі 14 снарядів було випущено по Херсону.

Як пише Прокудін, під час обстрілів терористи поцілили в:

житлові квартали населених пунктів регіону;

об'єкт критичної інфраструктури;

територію заводу в Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - додає голова обласної військової адміністрації.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, протягом 18 серпня, російські окупанти здійснили 63 обстріли проти Херсонської області, випустивши по території регіону 355 снарядів. Через російську агресію тоді загинув цивільний, ще 10 людей отримали поранення.