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Ворог вдарив по Токарівці Херсонської області, загинула цивільна

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Субота 19 серпня 2023 11:46
Ворог вдарив по Токарівці Херсонської області, загинула цивільна Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни зранку обстріляли Токарівку Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", - пише пресслужба.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон.

Як розповідав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 18 серпня, росіяни здійснили проти регіону 63 обстріли:

  • випустили 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" й БпЛА;
  • випустили 15 снарядів по Херсону.

Внаслідок ударів постраждали десятеро людей. Також один з цивільних загинув.

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