Ворог вдарив по Токарівці Херсонської області, загинула цивільна
Росіяни зранку обстріляли Токарівку Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", - пише пресслужба.
Ситуація в Херсонській області
Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон.
Як розповідав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 18 серпня, росіяни здійснили проти регіону 63 обстріли:
- випустили 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" й БпЛА;
- випустили 15 снарядів по Херсону.
Внаслідок ударів постраждали десятеро людей. Також один з цивільних загинув.
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