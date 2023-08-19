Ворог вдарив по Токарівці Херсонської області, загинула цивільна

Росіяни зранку обстріляли Токарівку Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", - пише пресслужба. Ситуація в Херсонській області Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Як розповідав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 18 серпня, росіяни здійснили проти регіону 63 обстріли: випустили 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" й БпЛА;

випустили 15 снарядів по Херсону. Внаслідок ударів постраждали десятеро людей. Також один з цивільних загинув.