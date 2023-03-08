В Херсонській області чоловік підірвався на вибухівці, залишеній окупантами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

В адміністрації вкотре попередили, що ігнорування мінної небезпеки може вартувати здоров'я або й життя. Та нагадали основні правила:

За даними ОВА, внаслідок вибуху чоловік дістав поранення руки. Його шпиталізували.

"Це сталося вчора увечері. Попри елементарні правила безпеки 41-річний місцевий мешканець підняв знайдений у полі боєприпас", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російська армія за минулу добу 61 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак постраждала людина.

Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, у Херсоні та області три людини підірвались на російських мінах.

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