В Херсонській області чоловік підірвався на вибухівці, залишеній окупантами

Поблизу села Трифонівка Великоолександрівської громади здетонувала російська вибухівка. Поранення отримав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Це сталося вчора увечері. Попри елементарні правила безпеки 41-річний місцевий мешканець підняв знайдений у полі боєприпас", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, внаслідок вибуху чоловік дістав поранення руки. Його шпиталізували.
В адміністрації вкотре попередили, що ігнорування мінної небезпеки може вартувати здоров'я або й життя. Та нагадали основні правила:
Як повідомлялось, російська армія за минулу добу 61 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак постраждала людина.
Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, у Херсоні та області три людини підірвались на російських мінах.
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