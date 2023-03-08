Росія за добу 60 разів обстріляла Херсонську область: є руйнування та постраждалий
Російська армія за минулу добу 61 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.
Російські окупанти за добу випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників.
Херсон потрапив під обстріл чотири рази. Ворог атакував житлові квартали. Через обстріли у місті пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ударів російських військ поранення отримав мирний житель Херсонської області.
Нагадаємо, у Херсоні вчора декілька разів пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляли про "прильоти".
Також зазначимо, що місцева влада закликає жителів Херсона та області евакуюватися через постійні обстріли з боку окупантів.
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