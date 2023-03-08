Росія за добу 60 разів обстріляла Херсонську область: є руйнування та постраждалий

Фото: через обстріли один житель Херсонської області отримав поранення (Getty Images)

Російська армія за минулу добу 61 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

Російські окупанти за добу випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників. Херсон потрапив під обстріл чотири рази. Ворог атакував житлові квартали. Через обстріли у місті пошкоджено приватні будинки. Внаслідок ударів російських військ поранення отримав мирний житель Херсонської області.