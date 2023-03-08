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В Херсонской области мужчина подорвался на взрывчатке, оставленной оккупантами

Фото: в Херсонской области мужчина подорвался на взрывчатке (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вблизи села Трифоновка Великоалександровской общины сдетонировала российская взрывчатка. Ранение получил мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Это произошло вчера вечером. Несмотря на элементарные правила безопасности, 41-летний местный житель поднял найденный в поле боеприпас", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате взрыва мужчина получил ранение руки. Его госпитализировали.

В администрации еще раз предупредили, что игнорирование минной опасности может стоить здоровья или и жизни. И напомнили основные правила:

  • не ходите по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники;
  • если заметили подозрительный предмет - немедленно отойдите подальше и позвоните в ГСЧС или полицию.

Как сообщалось, российская армия за минувшие сутки в 61 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате атак пострадал человек.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, в Херсоне и области три человека подорвались на российских минах.

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Херсонская область