UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області через обстріл росіян постраждав чоловік

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські оккупанти в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів отримав поранення чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік", - повідомили в ОВА. 

За їх інформацією, чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості.

У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна.

Атака "Шахедів" 5 січня

5 січня російські окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, на Миколаївщині - потрапляння на території підприємства. На Херсонщині дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України