У Херсонській області через обстріл росіян постраждав чоловік

Російські оккупанти в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів отримав поранення чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.
"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік", - повідомили в ОВА.
За їх інформацією, чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості.
У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна.
Атака "Шахедів" 5 січня
5 січня російські окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.
На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, на Миколаївщині - потрапляння на території підприємства. На Херсонщині дрони атакували модульне містечко.
Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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