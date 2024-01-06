У Херсонській області через обстріл росіян постраждав чоловік

"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік", - повідомили в ОВА.

За їх інформацією, чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості.

У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна.

Атака "Шахедів" 5 січня

5 січня російські окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, на Миколаївщині - потрапляння на території підприємства. На Херсонщині дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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