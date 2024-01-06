В Херсонской области из-за обстрела россиян пострадал мужчина

"В Тягинке под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина", - сообщили в ОВА.

По их информации, мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

У пострадавшего минно-взрывная травма, закрытый перелом руки со смещением, множественные ссадины.

Атака " Шахедов" 5 января

5 января российские оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков поврежден ЛЭП, в Николаевской области - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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