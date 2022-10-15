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В Херсонській області артилеристи "приземлили" ворожий гелікоптер, - "Південь".

Фото: в Херсонській області артилеристи "приземлили" ворожий гелікоптер (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області наші воїни збили ворожий гелікоптер. Ворог намагався атакувати позиції наших військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань й відпрацювали 2 удари авіацією по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях.

"Ворожа ж спроба нанести авіаційні удари по наших позиціях на Херсонщині була присічена. Ворожий гелікоптер знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українським військовим вдалося збити ворожу ціль над Рівненською областю. Тим часом ППО у Житомирській області спрацювала на нерозпізнаний літальний апарат

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