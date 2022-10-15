В Херсонской области артиллеристы "приземлили" вражеский вертолет, - "Юг"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"Вражеская же попытка нанести авиационные удары по нашим позициям в Херсонской области была пресечена. Вражеский вертолет уничтожен. Окончательные потери врага доразведываются", - пишет пресс-служба командования.

На юге ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 110 огневых задач и отработали 2 удара авиацией по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинским военным удалось сбить враждебную цель над Ровенской областью. Тем временем ПВО в Житомирской области сработало на нераспознанный летательный аппарат

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