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В Херсонской области артиллеристы "приземлили" вражеский вертолет, - "Юг"

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Суббота 15 октября 2022 17:17
В Херсонской области артиллеристы "приземлили" вражеский вертолет, - "Юг" Фото: в Херсонской области артиллеристы "приземлили" вражеский вертолет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области наши воины сбили вражеский вертолет. Враг пытался атаковать позиции наших военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

На юге ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 110 огневых задач и отработали 2 удара авиацией по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях.

"Вражеская же попытка нанести авиационные удары по нашим позициям в Херсонской области была пресечена. Вражеский вертолет уничтожен. Окончательные потери врага доразведываются", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинским военным удалось сбить враждебную цель над Ровенской областью. Тем временем ПВО в Житомирской области сработало на нераспознанный летательный аппарат

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