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Херсонская ТЭЦ подала тепло только на 14% объектов

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 17:36
Херсонская ТЭЦ подала тепло только на 14% объектов
Фото: Херсонская ТЭЦ (spfu.gov.ua)

В целом же по городу по состоянию на 14:30 четверга к отоплению подключено 61,5% объектов

Котельная Херсонской ТЭЦ, которая была запущена в среду, пока обеспечивает теплом только 83 отапливаемых объектов из 596, то есть 14%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.

В целом же по городу, как отмечают в мэрии, по состоянию на 14:30 четверга к отоплению подключено 838 объектов жилищного фонда и социальной сферы из 1363, что составляет 61,5%.

Кроме того, коммунальное предприятие "Херсонтеплоэнерго" подключило к отоплению 99% объектов (636 из 645), "Херсонтеплогенерация" свою задачу выполнила на 100%, а "Теплотехсервис" - на 80% (4 из 5 объектов).

"Сложной остается ситуация с АО "Херсонская ТЭЦ". Сейчас предприятие подало теплоноситель к 83 объектам из 596, что составляет 14%", - отметили в горсовете.

Напомним, в среду АО "Херсонская теплоэлектроцентраль" начала работу в штатном режиме, о чем сообщил замглавы областной государственной администрации Александр Адамчик.

Как писало РБК-Украина ранее, в школах Херсона с 14 по 17 ноября текущего года из-за отсутствия отопления приостановят обучение.

Также подчеркнем, что НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ" в связи с тем, что они не обеспечили должного уровня оплаты за газ и не согласовали график погашения задолженности.

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