Херсонська ТЕЦ подала тепло лише на 14% об'єктів

Фото: Херсонська ТЕЦ (spfu.gov.ua)

Загалом же по місту станом на 14:30 четверга до опалення підключено 61,5% об'єктів

Котельна Херсонської ТЕЦ, яку було запущено у середу, наразі забезпечує теплом лише 83 опалюваних об'єктів з 596, тобто 14%. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Херсонської міської ради.

Загалом же по місту, як зазначають у мерії, станом на 14:30 четверга до опалення підключено 838 об'єктів житлового фонду та соціальної сфери із 1 363, що складає 61,5%.

Крім того, комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго" підключило до опалення 99% об'єктів (636 із 645), "Херсонтеплогенерація" своє завдання виконала на 100%, а "Теплотехсервіс" - на 80% (4 із 5 об'єктів).

"Складною залишається ситуація із АТ "Херсонська ТЕЦ". Наразі підприємство подало теплоносій до 83 об'єктів із 596, що становить 14%", - зазначили у міськраді.

Нагадаємо, в середу АТ "Херсонська теплоелектроцентраль" розпочала роботу в штатному режимі, про що повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Адамчик.

Як писало РБК-Україна раніше, в школах Херсона з 14 по 17 листопада поточного року через відсутність опалення призупинять навчання.

Також підкреслимо, що НАК "Нафтогаз України" не має підстав для поставок природного газу АТ "Криворізька теплоцентраль" і АТ "Херсонська ТЕЦ" у зв'язку з тим, що вони не забезпечили належного рівня оплати за газ і не погодили графік погашення заборгованості.