Херсонська ТЕЦ розпочала роботу у штатному режимі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опалення в будинках пообіцяли включити через кілька днів

АТ "Херсонська теплоелектроцентраль" сьогодні, 14 листопада, розпочала роботу в штатному режимі. Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Адамчик, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного відомства.

"Котельну АТ Херсонської ТЕЦ було запущено в роботу бригадою працівників АТ «Херсонгазу» згідно протоколу рішення засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, незважаючи на відсутність номінацій на подачу тепла. Наразі ТЕЦ працює не на мазуті, а саме на газу у штатному режимі", - повідомив він.

Також зазначається, опалення в будинках ввімкнуть через кілька днів.

Нагадаємо, у школах Херсона з 14 по 17 листопада поточного року через відсутність опалення буде призупинено навчання.

Додамо, що НАК "Нафтогаз України" не має підстав для постачань природного газу АТ "Криворізька теплоцентраль" та АТ "Херсонська ТЕЦ", оскільки вони не забезпечили належного рівня оплати за газ і не погодили графік погашення заборгованості.

Зазначимо, що сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував місцевій владі отримати у власність державні теплоцентралі.