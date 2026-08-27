UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Херсонська ТЕЦ втратила все обладнання після нового удару КАБами, - Нафтогаз

14:09 27.08.2026 Чт
1 хв
Станція зазнала критичних руйнувань
aimg Валерія Абабіна
Фото: Атака РФ на Херсонську ТЕЦ (NaftogazUA)

Уночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз, завдавши удару одразу чотирма керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нафтогаз.

Уночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз. По території станції завдано удару одразу чотирма керованими авіаційними бомбами.

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

"Росіяни вдарили по виключно цивільному об'єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета - терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", - зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Нагадаємо, лише напередодні росіяни вже вдарили КАБом по Херсонській ТЕЦ - станція зазнала серйозних руйнувань. У березні під час обстрілу підприємства загинула працівниця.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХерсонТЕЦВійна в Україні