Херсонська ОВА подякувала ДТЕК за допомогу при відновленні енергоінфраструктури області
У Херсонській обласній військовій адміністрації подякували компанії ДТЕК за допомогу при відновленні зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Дякуємо компанії ДТЕК за допомогу Херсонобленерго. Як ви бачите, у воєнний час всі об’єднуються задля того, щоб допомагати людям отримувати бажану електроенергію", - сказав він.
Янушевич зазначив, що сьогодні близько 95% побутових споживачів Херсону мають світло та воду, а близько 80% тепло.
Проте він додав, що є мікрорайони, у яких важка ситуація, оскільки вони знаходяться безпосередньо в зоні обстрілів і проводити ремонтні роботи там майже не можливо.
Нагадаємо, 27 грудня енергетики "ДТЕК Дніпровські електромережі" спільно з фахівцями інших операторів системи розподілу відновили роботу лінії 150 кВ, що живить північ Херсонщини. 30 грудня було повністю відновлено постачання світла Бериславу та Бериславському району.
В перший день звільнення Херсонської області від російських окупантів, ДТЕК запропонувала уряду і місцевій владі допомогти відновити зруйновані окупантами лінії електропередачі.
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