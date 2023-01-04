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Херсонская ОВА поблагодарила ДТЭК за помощь при восстановлении энергоинфраструктуры области

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Среда 04 января 2023 15:45
Херсонская ОВА поблагодарила ДТЭК за помощь при восстановлении энергоинфраструктуры области Фото: Херсонская ОВА поблагодарила ДТЭК за помощь при восстановлении энергоинфраструктуры области (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Херсонской областной военной администрации поблагодарили компанию ДТЭК за помощь при восстановлении разрушенной оккупантами энергетической инфраструктуры области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Спасибо компании ДТЭК за помощь Херсоноблэнерго. Как вы видите, в военное время все объединяются для того, чтобы помогать людям получать желаемую электроэнергию", - сказал он.

Янушевич отметил, что сегодня около 95% бытовых потребителей Херсона имеют свет и воду, а около 80% - тепло.

Однако он добавил, что есть микрорайоны, в которых тяжелая ситуация, поскольку они находятся непосредственно в зоне обстрелов и проводить ремонтные работы там почти невозможно.

Напомним, 27 декабря энергетики "ДТЭК Днепровские электросети" совместно со специалистами других операторов системы распределения возобновили работу линии 150 кВ, питающей север Херсонщины. 30 декабря были полностью возобновлены поставки света Бериславу и Бериславскому району.

В первый день освобождения Херсонской области от российских оккупантов ДТЭК предложила правительству и местным властям помочь восстановить разрушенные оккупантами линии электропередачи.

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ДТЭК Херсонская область
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