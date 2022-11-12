ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК приступив до ремонту електромереж Херсонської області

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 16:02
ДТЕК приступив до ремонту електромереж Херсонської області Фото: ДТЕК приступив до ремонту електромереж Херсонської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ДТЕК разом з "Херсонобленерго" приступили до ремонту енергетичної інфраструктури Херсону та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону

"Сьогодні буде огляд. Після огляду буде перше розуміння, що потрібно і що можна зробити. З того що зараз зрозуміло: високовольтні лінії, які є основними лініями, які живлять саме місто Херсон, вони зруйновані, як лінії, так і підстанція в Херсоні", - сказав він.

Сахарук додав, що завтра Херсонська військова адміністрація має виділити саперів, які підуть розміновувати території, і потім ДТЕК та "Херсонобленерго" об'єднають ресурси, щоб почати відновлення.

Він також зазначив, що села, які були розташовані ближче до лінії розмежування можливо легше буде заживити, а для тих, що ближче до Дніпра - потрібно буде трохи більше часу, тому що росіяни під час відступу підірвали багато об'єктів.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що звільнення Херсона змінило хід війни та ставлення до Росії у світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Херсонська область
NEWS
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі