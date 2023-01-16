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Херсонська область отримала потужні генератори від США

Фото: Херсонщина отримала потужні генератори (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Новоолександрівську громаду Херсонської області доставили потужні генератори від американських партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Агентства США з міжнародного розвитку USAID доставило 5 потужних генераторів на 35 кВт до Новоолександрівської громади", - написав він.

Усі генератори будуть встановлені на свердловинах, що забезпечують централізоване водопостачання в населених пунктах громади.

Нагадаємо, що лише за грудень 2022 року в Україну було завезено понад 300 тисяч генераторів різної потужності та близько 8 тисяч терміналів Starlink.

Раніше ми писали, що Україна отримає понад сто генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.

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Херсонська областьгенератор