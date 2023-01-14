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Скільки за грудень в Україну завезли генераторів: відповідь Офісу президента

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Київ, Субота 14 січня 2023 02:14
Скільки за грудень в Україну завезли генераторів: відповідь Офісу президента Фото: за грудень в Україну було ввезено понад 300 тисяч генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Лише за грудень 2022 року в Україну було завезено понад 300 тисяч генераторів різної потужності та близько 8 тисяч терміналів Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Понад 300 тисяч генераторів різної потужності доставлено в Україну протягом грудня. Ця загальна кількість - держава, донори, бізнес та приватні користувачі", - зазначив Тимошенко.

Він також наголосив, що лише за грудень до України в'їхало майже 8 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink. Також він додав, що Україна домовилася з партнерами щодо передачі ще 8 тисяч генераторів.

Раніше ми писали, що Україна отримає понад сто генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.

Також раніше ОАЕ передали Україні другу партію генераторів у рамках загальної програми гуманітарної підтримки у 100 млн. доларів.

Крім того, РБК-Україна писала про те, що Україна нещодавно отримала 5000 генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій.

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генератор Starlink
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