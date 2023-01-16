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Херсонская область получила мощные генераторы от США

Фото: Херсонщина получила мощные генераторы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Новоалександровское сообщество Херсонской области доставили мощные генераторы от американских партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Агентства США по международному развитию USAID доставило 5 мощных генераторов на 35 кВт в Новоалександровскую общину", - написал он.

Все генераторы будут установлены на скважинах, обеспечивающих централизованное водоснабжение в населенных пунктах.

Напомним, что только за декабрь 2022 года в Украину было завезено более 300 тысяч генераторов разной мощности и около 8 тысяч терминалов Starlink.

Ранее мы писали, что Украина получит более ста генераторов от Норвегии для обеспечения подразделений охраны границы.

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Херсонская областьгенератор