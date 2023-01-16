Херсонская область получила мощные генераторы от США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Все генераторы будут установлены на скважинах, обеспечивающих централизованное водоснабжение в населенных пунктах.

"Агентства США по международному развитию USAID доставило 5 мощных генераторов на 35 кВт в Новоалександровскую общину", - написал он.

Напомним, что только за декабрь 2022 года в Украину было завезено более 300 тысяч генераторов разной мощности и около 8 тысяч терминалов Starlink.

Ранее мы писали, что Украина получит более ста генераторов от Норвегии для обеспечения подразделений охраны границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.