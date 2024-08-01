В Херсонській області завтра буде загроза масованих обстрілів: голова ОВА назвав причину

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, росіяни все ще контролюють лівобережну частину Херсонської області. Звідти вони можуть обстрілювати населені пункти на правобережжі, зокрема Херсон, з артилерії та FPV-дронів.

Окупанти регулярно завдають ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Зокрема, 28 липня стало відомо про обстріл села Камишани Херсонської області. Тоді поранення отримали шестеро людей, серед яких було троє дітей.

Також у ніч на 24 липня росіяни вдарили по Херсону, через що загинула жінка.

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