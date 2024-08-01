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В Херсонській області завтра буде загроза масованих обстрілів: голова ОВА назвав причину

Фото: Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА (facebook.com/alexandr prokudin)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завтра, 2 серпня, можуть розпочати масовані обстріли населених пунктів Херсонської області, які знаходяться біля Дніпра. Це стосується й Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram.

"Завтра, 2 серпня, можливі масовані обстріли населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра, у тому числі Херсона", - попередив голова ОВА.

За словами Прокудіна, така ймовірність існує, оскільки 2 серпня росіяни, які схиблені на символізмі, святкують день ВДВ.

Він закликав мешканців області провести завтрашній день удома, якщо є така можливість. Також місцевим не бажано пересуватися вулицею без гострої потреби та відвідувати людні місця.

Прокудін нагадав, що у разі обстрілу необхідно пройти до найближчого укриття.

 

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, росіяни все ще контролюють лівобережну частину Херсонської області. Звідти вони можуть обстрілювати населені пункти на правобережжі, зокрема Херсон, з артилерії та FPV-дронів.

Окупанти регулярно завдають ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Зокрема, 28 липня стало відомо про обстріл села Камишани Херсонської області. Тоді поранення отримали шестеро людей, серед яких було троє дітей.

Також у ніч на 24 липня росіяни вдарили по Херсону, через що загинула жінка.

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