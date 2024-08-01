В Херсонской области завтра будет угроза массированных обстрелов: глава ОВА назвал причину

Обстрелы Херсонской области

Напомним, россияне все еще контролируют левобережную часть Херсонской области. Оттуда они могут обстреливать населенные пункты на правобережье, в том числе Херсон, из артиллерии и FPV-дронов.

Оккупанты регулярно наносят удары по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

В частности, 28 июля стало известно об обстреле села Камышаны Херсонской области. Тогда ранения получили шесть человек, среди которых было трое детей.

Также в ночь на 24 июля россияне ударили по Херсону, из-за чего погибла женщина.

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