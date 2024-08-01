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В Херсонской области завтра будет угроза массированных обстрелов: глава ОВА назвал причину

Фото: Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА (facebook.com/alexandr prokudin)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты завтра, 2 августа, могут начать массированные обстрелы населенных пунктов Херсонской области, которые находятся возле Днепра. Это касается и Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

"Завтра, 2 августа, возможны массированные обстрелы населенных пунктов, находящихся вдоль Днепра, в том числе Херсона", - предупредил глава ОВА. 

 

По словам Прокудина, такая вероятность существует, поскольку 2 августа россияне, которые помешаны на символизме, празднуют день ВДВ.

Он призвал жителей области провести завтрашний день дома, если есть такая возможность. Также местным не желательно передвигаться по улице без острой необходимости и посещать людные места. 

Прокудин напомнил, что в случае обстрела необходимо пройти в ближайшее укрытие. 

 

Обстрелы Херсонской области

Напомним, россияне все еще контролируют левобережную часть Херсонской области. Оттуда они могут обстреливать населенные пункты на правобережье, в том числе Херсон, из артиллерии и FPV-дронов.

Оккупанты регулярно наносят удары по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

В частности, 28 июля стало известно об обстреле села Камышаны Херсонской области. Тогда ранения получили шесть человек, среди которых было трое детей.

Также в ночь на 24 июля россияне ударили по Херсону, из-за чего погибла женщина.

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