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На Херсонщині та Миколаївщині відновили енергопостачання після блекауту

21:54 08.09.2026 Вт
1 хв
Світло масштабно зникло після російського обстрілу
aimg Олена Бджола
Фото: Енергетики ремонтують пошкоджену обстрілами мережу (Getty Images)

Енергетики відновили світло в населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини. Перед цим у більшості населених пунктів двох областей стався блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.

Херсонщина і Миколаївщина зі світлом

Близько 21.30 стало відомо, що енергетики повернули світло у Херсонській та Миколаївській областях.

Причиною масштабного знеструмлення була атака Росії на енергетичну інфраструктуру.

Щойно безпекова ситуація дозволила - енергетики розпочали відновлювальні роботи і за короткий час повернули електропостачання споживачам, зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, близько 20.00 Миколаїв, Херсон та низка населених пунктів двох областей одночасно залишилися без електрики.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що наразі світла немає на всій території громади.

Крім того, з 31 серпня по 6 вересня енергетики ДТЕК відновили електропостачання майже для 1 мільйона родин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях. Вони залишалися без світла внаслідок російських атак.

Також РБК-Україна писало, що у серпні енергетики ДТЕК відновили електропостачання майже 4,5 мільйонах домівок у чотирьох областях та Києві.

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Херсонська областьМиколаївська областьБлекаут