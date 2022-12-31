UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Херсонщині ліквідували російського полковника: подробиці

Фото: на Херсонщині ЗСУ ліквідували російського полковника (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові ліквідували на Херсонщині російського командира 39-го омсбр, полковника Марата Гаджибалаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан РФ.

"З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвым попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік", - йдеться у повідомленні адміністрації від 30 грудня.

Фото: полковник Марат Гаджибалаєв (suleiman-stalskiy)

Варто зазначити, що про ліквідацію Гаджибалаєва повідомлялося кілька днів тому. Проте офіційної інформації не було.

Як повідомляли військові, 27 грудня ЗСУ накрили вогнем один із штабів росіян. Крім Гаджибалаєва, там могли загинути ще 10 офіцерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Російська Федерація змінила командувача Сватівсько-Кременного спрямування. Призначила офіцера, який командував наступом на Київ із боку Чорнобиля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні