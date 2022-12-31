В Херсонской области ликвидировали российского полковника: подробности

"С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик", - говорится в сообщении администрации от 30 декабря.

Фото: полковник Марат Гаджибалаев (suleiman-stalskiy)

Стоит отметить, что о ликвидации Гаджибалаева сообщалось несколько дней назад. Однако официальной информации не было.

Как сообщали военные, 27 декабря ВСУ накрыли огнем один из штабов россиян. Помимо Гаджибалаева там могли погибнуть еще 10 офицеров.