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Росіяни втретє змінили командування на Сватівсько-Кремінському напрямку: подробиці

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П'ятниця 30 грудня 2022 17:13
Росіяни втретє змінили командування на Сватівсько-Кремінському напрямку: подробиці Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вкотре змінила командувача Сватівсько-Кремінного напрямку. Назначила офіцера, який командував наступом на Київ з боку Чорнобиля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Вже міняють четвертого командувача Сватівсько-Кремінного напрямку. Поставили російського офіцера , який невдало командував наступом на Київ з боку Чорнобиля. І до речі, там тримав оборону Олександр Сирський, який зараз відповідає за наш напрямок. Тому результат для окупантів буде такий самий", - розповів Сергій Гайдай.

Також голова відзначив, що просування наших воїнів на 2,5 кілометри в напрямку Кремінної, є чудовим результатом, враховуючи те, що ворог стягнув на напрямок велику кількість солдатів та техніки.

За словами Гайдая, Росія активувала мобілізацію, й вже на кожному блокпості росіянам попри вік та стан здоров'я - роздаються повістки.

"Всі підготовки росіян українське командування бачить і працює на випередження. Саме через це останнім часом збільшилась кількість вибухів у тилу росіян, підриваються склади та казарми", - додав Гайдай.

Також Гайдай відзначив стабілізацію ситуації на Білогорівському напрямку. За останній тиждень почастішали випадки здачі у полон з боку росіян. Лише за останні кілька днів 52 особи здались на Луганському напрямку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни нещодавно вкотре змінили командувача західного ВО.

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