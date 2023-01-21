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На Херсонщині електрик підірвався на російській міні

Фото: на Херсонщині електрик підірвався на російській міні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У селі Архангельське на Херсонщині електрик підірвався на російській міні. Чоловік отримав тяжкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Під час роботи на одному з підприємств 26-річний чоловік натрапив на російську міну на узбіччі дороги", - розповів він.

Потерпілого доправили до лікарні, йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнту необхідну допомогу.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що двоє людей підірвалися на мінах на території Бериславської громади Херсонської області.

Також 16 січня в Бериславському районі двоє людей підірвалися на міні та загинули.

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Херсонська область