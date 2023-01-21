В Херсонской области электрик подорвался на российской мине

В селе Архангельское Херсонской области электрик подорвался на российской мине. Мужчина получил тяжелые травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Во время работы на одном из предприятий 26-летний мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги", - рассказал он.
Пострадавшего доставили в больницу, ему оторвало правую стопу. В настоящее время медики оказывают пациенту необходимую помощь.
Напомним, вчера сообщалось, что два человека подорвались на минах на территории Бериславской общины Херсонской области.
Также 16 января в Бериславском районе два человека подорвались на мине и погибли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.