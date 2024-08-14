Нічна повітряна атака: у Києві також оголосили повітряну тривогу, ЗСУ збивають "Шахеди"

У Києві цієї ночі, 14 серпня, була оголошена повітряна тривога, як і в Київській області та низці регіонів. Причиною є ворожа атака із застосуванням ударних безпілотників, триває робота ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

Сирена щодо загрози повітряної атаки противника залунала у столиці близько 00:20.

"Увага! Загроза ударних БпЛА для Києва!" - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Чиновник додав, що у Київський області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО.

"Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в його оголошенні.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 01:32 у КМВА заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.

Проте в області загроза ворожих повітряних атак залишається.

Атака "Шахедів" у ніч проти 14 серпня

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники для чергової атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували, що "Шахеди" були зафіксовані на півночі, півдні, сході країни, та у частині центральних регіонів.

Згодом стало відомо, що у Київській області ведеться робота ППО через дрони-камікадзе противника.