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У Херсоні знову пролунали звуки вибухів

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Херсон, Середа 07 грудня 2022 15:24
У Херсоні знову пролунали звуки вибухів Фото: У Херсоні знову пролунали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсоні у середу, 7 грудня, знову пролунали вибухи. Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць про вибухи.

Місцевим мешканцям необхідно залишатися у укриттях.

Нагадаємо, що вчора у Херсоні знову пролунали вибухи.

Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

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