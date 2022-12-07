У Херсоні знову пролунали звуки вибухів
Фото: У Херсоні знову пролунали звуки вибухів (GettyImages)
У Херсоні у середу, 7 грудня, знову пролунали вибухи. Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць про вибухи.
Місцевим мешканцям необхідно залишатися у укриттях.
Нагадаємо, що вчора у Херсоні знову пролунали вибухи.
Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.