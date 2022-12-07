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В Херсоне снова раздались звуки взрывов

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Херсон, Среда 07 декабря 2022 15:24
В Херсоне снова раздались звуки взрывов Фото: В Херсоне снова раздались звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсоне в среду, 7 декабря, снова раздались взрывы. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не раскрывали более подробных подробностей о взрывах.

Местным жителям нужно оставаться в укрытиях.

Напомним, что вчера в Херсоне снова раздались взрывы.

Российские кафиры 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, погибли и ранены.

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