В Херсоне снова раздались звуки взрывов
Фото: В Херсоне снова раздались звуки взрывов (GettyImages)
В Херсоне в среду, 7 декабря, снова раздались взрывы. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Официальные источники пока не раскрывали более подробных подробностей о взрывах.
Местным жителям нужно оставаться в укрытиях.
Напомним, что вчера в Херсоне снова раздались взрывы.
Российские кафиры 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, погибли и ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .