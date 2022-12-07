Фото: В Херсоне снова раздались звуки взрывов (GettyImages)

В Херсоне в среду, 7 декабря, снова раздались взрывы. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении. Официальные источники пока не раскрывали более подробных подробностей о взрывах. Местным жителям нужно оставаться в укрытиях.