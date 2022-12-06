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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 06 грудня 2022 15:57
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні у вівторок, 5 грудня, вчетверте за день пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Зазначається, що у період з 14:50 до 15:23 у місті було чути дві серії вибухів.

Поки що офіційно інформації про причини вибухів немає. Місцеві Telegram-канали також не повідомляють про можливі "прильоти".

Нагадаємо, 4 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частину приміщень пошкоджено, серед працівників є поранені.

Крім того, повідомлялося, що в неділю окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог бив із артилерії, танків, мінометів, РСЗВ за мирними мешканцями. Одна людина загинула, двоє поранено.

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Херсон вибухи
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