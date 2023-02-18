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У Херсоні знову пролунали вибухи: за містом видно дим

Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 18 лютого знову пролунали вибухи. За деякими даними, у місті є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, у місті було чути багато звуків, схожих на вибухи.

Також місцеві пишуть, що вбачають на горизонті дим. Однак у Telegram-каналах повідомляють, що дим пов'язаний із вогневою роботою з російських військ на лівому березі Дніпра.

З чим саме пов'язані звуки вибухів, поки що неясно. Наразі влада також не коментувала ситуацію.

Нагадаємо,російські загарбники вчора 65 разів обстріляли Херсонську область, у тому числі по Херсону вдарили 13 разів . За добу в регіоні одна людина загинула, троє отримали поранення.

Також ми писали, що вранці 18 лютого окупанти обстріляли Очаківську громаду . Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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ХерсонвибухиВійна в Україні