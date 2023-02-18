У Херсоні знову пролунали вибухи: за містом видно дим

У Херсоні вдень 18 лютого знову пролунали вибухи. За деякими даними, у місті є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, у місті було чути багато звуків, схожих на вибухи.

Також місцеві пишуть, що вбачають на горизонті дим. Однак у Telegram-каналах повідомляють, що дим пов'язаний із вогневою роботою з російських військ на лівому березі Дніпра.

З чим саме пов'язані звуки вибухів, поки що неясно. Наразі влада також не коментувала ситуацію.