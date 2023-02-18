В Херсоне вновь прогремели взрывы: за городом видно дым

В Херсоне днем 18 февраля вновь прогремели взрывы. По некоторым данным, в городе есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, в городе было слышно много звуков, похожих на взрывы.

Также местные пишут, что видят на горизонте дым. Однако в Telegram-каналах сообщают, что дым связан с огневой работой по российским войскам на левом берегу Днепра.

С чем именно связаны звуки взрывов, пока неясно. В настоящее время власти также не комментировали ситуацию.