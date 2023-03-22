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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Середа 22 березня 2023 20:46
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото% У Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 22 березня, у Херсоні втретє за день пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі на Херсонщині повітряну тривогу не оголошували. При цьому офіційної інформації від влади також не надходило.

Оновлено (20:53)

У Херсоні знову прогриміли вибухи.

Нагадаємо, що цієї ночі війська РФ з Брянської області запустили Україною 21 дрон-камікадзе "Шахед", з яких 16 було збито.

Зокрема, приліт об'єктом інфраструктури зафіксували на Житомирщині, а на Київщині та на цивільній, є загиблі.

Крім того, 22 березня російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

Згідно з останніми даними, відомо, що через атаку ворога постраждали 34 людини.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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