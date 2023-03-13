У Херсоні знову пролунали вибухи
Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
У понеділок, 13 березня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. У місті та області поки не оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Офіційні джерела не розкривають детальніших подробиць інциденту і не називають причин вибухів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні сьогодні вже кілька разів лунали вибухи.
Також ми писали, що в Херсонській області запровадили посилену комендантську годину, оскільки там можуть бути ворожі ДРГ.
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