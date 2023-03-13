В Херсоне снова раздались взрывы
Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
В понедельник, 13 марта, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. В городе и области пока не объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Официальные источники не раскрывают более подробных подробностей инцидента и не называют причин взрывов.
Обновлено 20:41
"В Херсоне в очередной раз раздаются взрывы", - сообщает "Суспільне".
Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня уже несколько раз раздавались взрывы.
Также мы писали, что в Херсонской области ввели усиленный комендантский час, поскольку там могут быть вражеской ДРГ.
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