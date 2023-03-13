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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Понедельник 13 марта 2023 20:26
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 13 марта, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. В городе и области пока не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальные источники не раскрывают более подробных подробностей инцидента и не называют причин взрывов.

Обновлено 20:41

"В Херсоне в очередной раз раздаются взрывы", - сообщает "Суспільне".

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня уже несколько раз раздавались взрывы.

Также мы писали, что в Херсонской области ввели усиленный комендантский час, поскольку там могут быть вражеской ДРГ.

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