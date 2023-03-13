У Херсоні знову пролунали вибухи

Ввечері 13 березня у Херсоні вкотре за день пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Офіційної інформації про ситуацію в Херсоні поки немає.

Зазначимо, що в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, у понеділок, 13 березня, у Херсоні неодноразово лунали вибухи.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області запроваджують посилену комендантську годину на п'ять днів через можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога. Мешканцям буде заборонено виходити з дому з 17:00 до 06:30.

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