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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 13 березня 2023 18:04
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 13 березня, увечері у Херсоні місцеві жителі вкотре почули вибухи. У Херсонській області поки не оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела не розкривають детальніших подробиць інциденту і не називають причин вибухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні сьогодні вже кілька разів лунали вибухи.

Також ми писали, що в Херсонській області запровадили посилену комендантську годину, оскільки там можуть бути ворожі ДРГ.

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Херсон вибухи Війна Росії проти України
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