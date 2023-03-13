В Херсоне снова раздались взрывы

Вечером 13 марта в Херсоне в который раз за день прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.

Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Напомним, в понедельник, 13 марта, в Херсоне неоднократно раздавались взрывы.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области вводят усиленный комендантский час на пять дней из-за возможного пребывания на территории Херсона диверсионных групп врага. Жителям будет запрещено выходить из дома с 17:00 до 06:30.

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