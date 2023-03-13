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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 13 березня 2023 18:46
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 13 березня у Херсоні вкотре за день пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію в Херсоні поки немає.

Нагадаємо, у понеділок, 13 березня, у Херсоні неодноразово лунали вибухи.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області запроваджують посилену комендантську годину на п'ять днів через можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога. Мешканцям буде заборонено виходити з дому з 17:00 до 06:30.

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Херсон вибухи Війна Росії проти України
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