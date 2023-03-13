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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Понедельник 13 марта 2023 18:46
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: в Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 13 марта в Херсоне в который раз за день прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.

Напомним, в понедельник, 13 марта, в Херсоне неоднократно раздавались взрывы.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области вводят усиленный комендантский час на пять дней из-за возможного пребывания на территории Херсона диверсионных групп врага. Жителям будет запрещено выходить из дома с 17:00 до 06:30.

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