В Херсоне снова раздались взрывы
Фото: в Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)
Вечером 13 марта в Херсоне в который раз за день прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.
Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.
Напомним, в понедельник, 13 марта, в Херсоне неоднократно раздавались взрывы.
Также ранее мы писали, что в Херсонской области вводят усиленный комендантский час на пять дней из-за возможного пребывания на территории Херсона диверсионных групп врага. Жителям будет запрещено выходить из дома с 17:00 до 06:30.
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