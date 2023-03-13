У Херсоні знову пролунали вибухи

Сьогодні, 13 березня, увечері у Херсоні місцеві жителі вкотре почули вибухи. У Херсонській області поки не оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела не розкривають детальніших подробиць інциденту і не називають причин вибухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні сьогодні вже кілька разів лунали вибухи.

Також ми писали, що в Херсонській області запровадили посилену комендантську годину, оскільки там можуть бути ворожі ДРГ.

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