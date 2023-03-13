В Херсоне снова прозвучали взрывы

Сегодня, 13 марта, вечером в Херсоне местные жители в очередной раз услышали взрывы. В Херсонской области пока не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники не раскрывают более детальных подробностей инцидента и не называют причин взрывов.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня уже несколько раз раздавались взрывы.

Также мы писали, что в Херсонской области ввели усиленный комендантский час, поскольку там могут быть вражеские ДРГ.

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