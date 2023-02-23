У Херсоні знову пролунали вибухи

У четвер, 23 лютого, у Херсоні пролунали звуки вибухів. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Наразі незрозуміло, що спричинило звуки, схожі на вибухи.
Місцева влада поки що також офіційно не підтвердила інформацію про вибухи в місті.
Нагадаємо, що вдень у четвер, 23 лютого, у Херсоні пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.
Раніше ми писали, що у Херсоні вранці 23 лютого повідомляли про вибухи. Однак тоді також не було докладної інформації.
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