В Херсоне снова раздались взрывы

В четверг, 23 февраля, в Херсоне раздались звуки взрывов. При этом тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Местные власти пока также официально не подтвердили информацию о взрывах в городе.

Пока непонятно, что вызвало звуки, похожие на взрывы.

Напомним, что днем в четверг, 23 февраля, в Херсоне раздались взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.

Ранее мы писали, что в Херсоне утром 23 февраля сообщали о взрывах. Однако тогда тоже не было подробной информации.

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