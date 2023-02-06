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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 06 лютого 2023 17:26
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні сьогодні, 6 лютого, вже вдруге пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

Офіційної інформації щодо ситуації у місті поки немає.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Херсоні вже чули вибухи.

Нагадаємо, окупанти вночі та вранці атакували Херсон, внаслідок чого було пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.

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Херсон вибухи
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